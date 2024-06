"Vaccini falsi, l’infermiere adesso paghi 9mila euro"

L’infermiere Emanuele Luchetti condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale. Dovrà pagare 8.329,24 euro, in parte alla presidenza del consiglio dei ministri (1.946 euro) e in parte all’Asur (6.383,24 euro), l’azienda unica sanitaria regionale oggi suddivisa in Ast, aziende sanitarie territoriali. La posizione di Luchetti, 52 anni, falconarese, è finita davanti ai giudici contabili per la vicenda dei vaccini anti Covid-19 perché tra novembre del 2021 e gennaio del 2022 ha buttato via i sieri simulando le inoculazioni ad almeno un centinaio di pazienti consenzienti. Tutto questo per far ottenere loro il documento di avvenuta vaccinazione, il Green pass, che serviva per lavorare, per uscire durante la pandemia e per andare in vacanza e sedersi al ristorante.

La sentenza della Corte dei Conti è stata deposita il 10 giugno scorso. Luchetti era difeso dagli avvocati Marta Balestra e Paolo Campanati. La Procura regionale inizialmente contestava all’infermiere 115 dosi buttate via, sieri che in quel periodo costavano alle casse pubbliche dai 15 ai 20 euro a fialetta, per un danno allo Stato di oltre 13mila euro. Nel corso del procedimento però la difesa ha chiarito le dosi effettive contestate (solo 100) anche in sede penale, al tribunale ordinario, dove Luchetti rischia un processo per peculato, corruzione e falsità ideologica. Qui il procedimento è fermo alla chiusura delle indagini preliminari (arrivata ormai un anno fa) e si attende la richiesta di rinvio a giudizio o meno della Procura e l’eventuale fissazione dell’udienza preliminare. Il danno patrimoniale che gli è stato contestato è stato quantificato dall’azienda sanitaria per le dosi buttate via e per il costo affrontato in quel periodo per predisporre personale e turni di lavoro, una media di 80 euro a seduta.

Nel periodo contestato l’infermiere lavorava all’hub istituito al centro sportivo Paolinelli, in via Schiavoni, alla Baraccola. Lì erano dirottati molti cittadini per sottoporsi alle dosi di vaccino ritenute dalla sanità pubblica e dal governo i rimedi per fronteggiale l’ondata pandemica che ha portato lockdown e morti. Una indagine della Squadra mobile, avviata dopo la segnalazione di un medico che si era accorto che l’infermiere faceva finta di fare le iniezioni buttando a terra o in un cestino il contenuto del vaccino, ha portato a galla tutta la vicenda con 77 indagati. Luchetti avrebbe favorito una cerchia di persone, che arrivavano all’hub del Paolinelli tramite dei procacciatori, riscuotendo sottobanco fino a 300 euro per dosi non fatte.

Marina Verdenelli