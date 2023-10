Vaccini, i medici di base in trincea: "Il nostro lavoro non è considerato"

Campagna vaccinale al via, medici di base in affanno: "Siamo preoccupati e pronti all’incontro con il direttore dell’azienda sanitaria di Ancona. Proporremo soluzioni per potenziare la macchina vaccinale e decongestionare, di conseguenza, il pronto soccorso". Il chiaro riferimento è all’appuntamento per il 25 con il dottor Giovanni Stroppa. Paola Lodolini, segretario provinciale di Ancona della Fimmg (federazione italiana medici di medicina generale), spiega che "affinché la nostra provincia possa ambire a raggiungere gli obiettivi vaccinali prefissati dal piano vaccinale regionale e una maggiore efficacia sulla salute generale è necessario che i medici di famiglia possano discutere con l’azienda sanitaria una proposta concreta".

In una nota diffusa ieri, si legge come "da anni la copertura vaccinale viene garantita, per grandissima parte, dai medici di base i quali assicurano questo diritto alla salute soprattutto ai pazienti anziani e a quelli più fragili. Il medico di famiglia, in particolar modo, è il professionista che più di ogni altro conosce la storia clinica di ogni singolo paziente e questo rapporto fiduciario consente una migliore e più adeguata valutazione della miglior pratica vaccinale. Altro aspetto da tenere sempre in considerazione è che l’esecuzione dell’atto vaccinale ad opera o in presenza del medico di famiglia tutela il paziente da eventuali avventi avversi che seppur molto raramente rendono la presenza del medico indispensabile".

La campagna vaccinale iniziata ad ottobre prevede sia la vaccinazione contro il Covid 19 sia l’antinfluenzale. L’auspicio è che "durante il comitato aziendale in programma per la prossima settimana si possano riconoscere ai medici gli sforzi che continuano a fare. "È nostra imprescindibile volontà che le nostre necessità trovino adeguata legittimazione. È altresì nostra volontà che ci sia chiarezza e condivisione degli obbiettivi e delle strategie per garantire maggiore linearità ed efficacia dei percorsi – sottolinea ancora Lodolini – Nel corso di questo incontro, proporremo al direttore dell’azienda sanitaria di Ancona, così come a tutti i componenti del tavolo, un progetto per potenziare la macchina vaccinale sia nell’organizzazione che nella gestione. Nel caso di sua approvazione – conclude – i risultati che ci aspettiamo sono, oltre ad un aumento dell’adesione per il target richiesto dal ministero, anche una riduzione degli accessi in pronto soccorso per influenza e sue complicanze". Lo scorso 24 settembre, i medici avevano manifestato dubbi per l’imminente avvio delle vaccinazioni: "Il nostro lavoro ha un valore – dicevano – e non ci riferiamo a quello economico, ma alla dimostrazione concreta delle istituzioni verso la nostra categoria".