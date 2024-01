"Vado a sbattere con l’auto così la finiamo tutti"

Le preoccupazioni sul lavoro e lo stress avrebbero trasformato un padre di famiglia in un uomo violento al punto di picchiare la moglie davanti ai tre figlioletti piccoli, una volta colpendola anche alla schiena, con un manico della scopa. In preda al delirio l’uomo è andato a schiantarsi perfino con l’auto, con tutta la sua famiglia a bordo, contro un palo. "Vado a sbattere cosi la facciamo finita tutti", era stato il preambolo del gesto compiuto. Per quell’incidente sono rimasti feriti anche i bambini, con prognosi fino a 8 giorni di ospedale. I maltrattamenti in famiglia, per cui è finito a processo un bengalese di 41 anni, sono stati ripercorsi ieri dalla ex moglie, 31 anni, senigalliese, che è stata sentita in aula, davanti al collegio penale del tribunale dorico, presieduto dalla giudice Francesca Grassi, come testimone diretta dei fatti e parte offesa.

Il periodo preso in esame dal capo di imputazione, dove sono contestate anche le lesioni, riguarda gli anni dal 2016 al 2018, comprensivo di un periodo in cui la coppia ha vissuto all’estero per motivi di lavoro dell’uomo che fa l’autotrasportatore, prima di tornare in pianta stabile a Senigallia.

"E’ stato sempre un rapporto turbolento - ha raccontato la donna in aula - alzava spesso le mani su di me e mi offendeva, mi diceva che ero una poco di buono. Durante le aggressioni, sempre a mani nude a eccezione di una volta che mi ha picchiata sulla schiena con il manico di una scopa, mi prendeva per i capelli, mi dava schiaffi, pugni e lo faceva anche davanti ai bambini ( il più piccolo aveva solo due anni, ndr)".

L’incidente stradale risale all’11 agosto del 2018 e dopo quel fatto la donna ha sporto denuncia contro il coniuge avviando la separazione. "Improvvisamente, eravamo in auto - ha riferito sempre la vittima - è andato fuori strada volutamente dicendo "basta adesso vado a sbattere e la facciamo finita tutti". I tre bambini e la mamma sono finiti in ospedale con varie prognosi di pochi giomi, la più alta è stata di 8 giorni per uno del tre figli che si è rotto un labbro. La vettura era salita su un marciapiede e poi contro un palo della luce. La ex moglie ha riferito anche di un episodio, non contestato agli atti, avvenuto nel 2015 quando lui l’avrebbe presa a schiaffi in aeroporto, erano a Londra. La polizia del posto per quel gesto lo aveva arrestato. "Si era arrabbiato perché ero arrivata tardi", ha splegato la donna. Prossima udienza il 4 aprile per l’esame dell’imputato, difeso dall’avvocato Stefano Mengucci, e la discussione.

Marina Verdenelli