Vaga in strada pistola in pugno: bloccato

L’hanno fermato in via Molino Mensa a Osimo mentre girava a piedi, da solo, sul ciglio della strada. Aveva un fare sospetto ma non è stato solo quello a far tremare chi l’ha notato.

Erano circa le 18.30 di ieri sera. Gli automobilisti di passaggio non hanno avuto alcun dubbio, era una pistola quella che aveva in mano l’uomo, 80enne del posto. Così hanno chiamato le forze dell’ordine. Sono arrivati i carabinieri sul posto. Erano lì vicino e nel giro di poco sono potuti intervenire.

L’hanno individuato subito quell’uomo e avvicinato con cautela. Hanno seguito tutte le precauzioni del caso, visto appunto che in mano aveva l’arma. Non sapevano se era autentica o meno. Il dubbio è stato sciolto nel giro di poco. La pistola era vera e pare proprio avesse un colpo in canna. L’anziano ha cercato di spiegare perché si trovava lì e che cosa stava facendo. Ha detto farfugliando ai militari che l’avrebbe usata su di lui. Non avrebbe fatto male a nessuno.

Aveva deciso di farla finita e si stava recando in un posto appartato. Ignote le motivazioni, rimaste strette nel riserbo dei militari. I carabinieri gli hanno parlato, l’hanno persuaso a fermarsi e a riflettere. Hanno usato i modi pacati utili a farlo desistere. Sono riusciti nel giro di poco a prendere l’arma dalle mani dell’uomo che intanto mostrava cenni di cedimento. Poi è arrivata l’ambulanza della Croce rossa che l’ha portato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. La task force si è mossa sotto gli occhi attoniti di diversi passanti e automobilisti di ritorno a casa dal lavoro in quell’ora di punta. Quella strada era molto trafficata ieri a quell’ora infatti, lo è sempre.

Gli automobilisti sono rimasti sotto choc quando l’hanno notato, così come diversi perdoni che come loro in contemporanea, girare con quell’arma in pugno. Non sapevano se era vera, certo, ma la paura li ha mossi subito a chiamare i carabinieri. Da lì si è messo in moto tutto, in maniera celere. Le indagini restano in corso, non sono terminate con il finire della serata. Si stanno svolgendo gli accertamenti per capire il motivo per cui l’anziano fosse in possesso della pistola, se avesse il porto d’armi insomma. Al nosocomio regionale è stato portato anche se non si era ferito, per precauzione, considerata l’età e lo stato in cui versava.

si. sa.