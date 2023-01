Vaga ubriaca e aggredisce gli agenti: arrestata

Camminava in mezzo alla strada, ubriaca, e quando è arrivata la polizia ha minacciato gli agenti di morte. Arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale una donna di 48 anni. E’ successo mercoledì notte, in via Raffaello Sanzio. A chiamare la polizia sono stati i residenti, attirati dalle sue grida. Una pattuglia delle volanti è arrivata sul posto e l’ha avvicinata. La 48enne è rifiutata di fornire le proprie generalità, poi si è messa ad urlare e a minacciare gli agenti. Accompagnata in questura ha aggredito un poliziotto che ha riportato 5 giorni di prognosi. L’agente è stato colpito al volto. La donna era già nota alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale con l’obbligo di dimora nel comune dove abita.