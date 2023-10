Vagnozzi protagonista al Festival di Roma

La città di Falconara protagonista all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, ma anche a quello di Roma.

Il merito lo si deve all’attore falconarese Daniele Vagnozzi che, oggi alle 20.30 nella Capitale, sarà presente alla proiezione in anteprima nazionale del film ‘La spiaggia dei gabbiani’, di cui è coprotagonista, in programma al cinema Adriatico.

Nato ad Ancona ma da sempre residente a Castelferretti, oggi Daniele Vagnozzi vive e lavora a Roma. È tornato nelle Marche recentemente, durante le riprese de ‘La spiaggia dei gabbiani’, film ambientato ad Ancona e lungo la costa del Conero, in cui recitano anche altri attori marchigiani. Si tratta di una commedia brillante che racconta con ironia la fatidica soglia dei trent’anni. Il film diretto dal regista anconetano Claudio Pauri è realizzato con il sostegno di Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura e Regione Marche e prodotto della Guasco Srl di Ancona, nota sul territorio per numerosi progetti nazionali e internazionali. Daniele Vagnozzi ricorda l’infanzia a Castelferretti: "Sono molto legato al mio paese dove mia madre tutt’ora vive e lavora. Ricordo con affetto che durante gli intervalli alle scuole Montessori intrattenevo i compagni con i miei sketch comici e nel parco dietro casa giocavo a imitare i grandi attori come Mastroianni e Massimo Troisi per vincere la noia. Da artista che vive fuori è bello vedere che molti progetti culturali nuovi come il Falcomics sono nati a Falconara, spero sia solo l’inizio", dice. "Questa è la Falconara che amiamo e che ci piace far conoscere – commenta l’assessore alla Cultura Marco Giacanella –, nelle Marche e in tutta Italia: una Falconara giovane, talentuosa e votata alla cultura. Al nostro concittadino l’auspicio di una carriera folgorante, che sia di ispirazione a tanti altri nostri giovani".