Vagnozzi vola a Hollywood: sarà premiato al Comedy Festival

Un riconoscimento ‘made in Usa’ per l’attore e regista Daniele Vagnozzi. L’artista anconetano vola infatti a Los Angeles per ricevere un premio durante l’Italian Comedy Festival – Hollywood 4.0. La quarta edizione dell’evento, diretto dall’attore Gianfranco Terrin, si svolgerà dal 6 all’8 ottobre al prestigioso Marilyn Monroe Theatre al Lee Strasberg Creative Center, nel cuore di West Hollywood. Sarà una tre giorni di cinema, teatro, incontri e risate, che ancora una volta porterà a Los Angeles il meglio della commedia indipendente italiana e internazionale. Il festival ospita ogni anno lungometraggi, corti internazionali, documentari, stand-up comedy, teatro. Il filo conduttore del Festival rimane il Premio ‘Comedy Beyond Borders – Commedia Oltre Confine’, riconoscimento che valorizza le opere che sanno raccontare storie capaci di parlare a un pubblico internazionale, superando le barriere culturali e linguistiche e stimolando il dialogo oltre i confini.

Per la sezione teatro il Premio "Comedy Beyond Borders" sarà assegnato a Vagnozzi per lo spettacolo ‘Tutti bene ma non benissimo’, da lui scritto e diretto, che lo stesso artista interpreterà in lingua inglese in anteprima americana con il supporto di Marche Teatro e la collaborazione con Sparta Productions e Compagnia Caterpillar. "Portare ‘Tutti bene ma non benissimo’ a Los Angeles è un’emozione enorme – dice Vagnozzi -. Questo premio mi conferma che le storie più intime e personali possono trovare risonanza anche dall’altra parte del mondo: la risata e l’ironia, quando nascono da una verità, parlano a tutti".

Lo spettacolo è un monologo ironico e poetico sul rocambolesco rapporto tra giovani e psicoterapia. Tutti i terapeuti della città sono ‘occupati’ e Amedeo, un ragazzo alla disperata ricerca di aiuto, non sa cosa fare. Tra psicoanalisi auto-somministrata e assurdi sogni da auto-interpretare, compirà un viaggio nel proprio subconscio fino a comparire di fronte al più temibile dei terapeuti, se stesso. Lo spettacolo dopo Los Angeles sarà in scena ad Ancona il 28, 29 e 30 novembre al Ridotto delle Muse all’interno di ‘Scena Contemporanea - Spazi di Creatività Illimitata’, che fa parte del poker di stagioni proposte quest’anno dal direttore Giuseppe Dipasquale per Marche Teatro.