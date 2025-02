"Vai a lavorare e ti chiedi: chi ti tratterà male oggi?. La situazione si riflette per forza sui tempi di attesa"

Colomba Fischetti, internista: "La carenza di medici negli ospedali e nei poliambulatori sta mettendo a dura prova il sistema sanitario nazionale, con effetti diretti sulla qualità dei servizi sanitari e sulla sicurezza dei cittadini che non riescono ad avere cure tempestive. La situazione si riflette soprattutto nei tempi di attesa per le visite specialistiche e negli interventi urgenti, che in molte occasioni subiscono ritardi significativi in un contesto dove le emergenze quotidiane e le urgenze aumentano. La mancanza di personale medico porta a turni più lunghi e gravosi per chi è ancora in servizio, con un aumento del carico di lavoro che spesso supera le otto ore giornaliere. La difficoltà di mantenere un equilibrio tra il dovere professionale, il benessere fisico ed emotivo dei medici e il diritto alla salute dei cittadini è un problema che richiede interventi urgenti a livello organizzativo e politico".

Milena Pennacchioni, Medicina D’Urgenza: "Sono dirigente medico, donna e madre. Sono esattamente 17 anni che lavoro in Medicina d’Urgenza, tanti e pieni di fatica, poche soddisfazioni e molta esperienza. I sogni, le aspettative sono ormai un ricordo. Vai a lavorare e ti chiedi chi ti tratterà male, perché la parte più faticosa del mio lavoro ogni giorno è il dover giustificare il mio operato subendo critiche. Chiunque ha da ridire su quello che fai, e io resisto alle critiche comprese quelle dei miei familiari che mi vorrebbero più a casa. Resisto perché quando allevio una sofferenza o quando faccio una diagnosi, so di fare quello che ho sempre voluto, alle volte curare non vuol dire guarire. Resisto perché lavoro con équipe che prima che essere dei bravi medici sono brave persone, a partire da chi dirige il mio reparto. Non c’è molto da salvare nel nostro lavoro diventato burocrazia e in cui si avverte una completa sfiducia da parte dei pazienti, mentre vorremmo essere riconosciuti come dei professionisti che cercano con grandi sacrifici di mandare avanti una sanità pubblica depauperata di tutto, ma soprattutto depauperata della speranza. L’opinione pubblica dovrebbe scandalizzarsi delle ore in più che ci vengono cancellate a fine anno ogni anno e non restituite né in denaro né in ferie. Le ore in più le dono volentieri ai miei pazienti, al mio lavoro, ma le sottraggo alla mia salute fisica e mentale ma soprattutto le sottraggo alla mia famiglia. La domanda più ricorrente che mi viene rivolta è: “ma chi te lo fa fare?”: lamentarmi non mi appartiene e non mollo, per ora".