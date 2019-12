Ancona, 31 dicembre 2019 -. Addio al professor Valeriano Balloni, figura molto nota ed apprezzata nel contesto accademico, scientifico e imprenditoriale marchigiano. L’economista originario di Carrara, ma anconetano d’adozione si è spento stamattina a 85 anni. E’ stato anche professore all’Università politecnica delle Marche.

“Chiamato a far parte della squadra Istao da Giorgio Fuà – ricordano dall’istituto Adriano Olivetti - ha collaborato con l'Istituto sin dalla sua fondazione ricoprendo negli ultimi anni il ruolo di vice presidente. Ha offerto a tutta la comunità di allievi, imprenditori e manager continui stimoli, spunti di riflessione e contributi per prepararsi al futuro con ottimismo ed energia. Eccellente oratore e fulcro di relazioni con il mondo imprenditoriale, ha contribuito instancabilmente fino agli ultimi giorni a spronare le imprese marchigiane e i giovani da lui formati ad aprirsi all'innovazione, in tutte le sue forme. Ha lavorato con l'energia e la forza che lo hanno sempre contraddistinto, senza mai sentire il peso degli anni, senza mai risparmiare la sua tenace perseveranza. Faremo tesoro delle sue idee – concludono dai vertici Istao -. Grazie Prof”.