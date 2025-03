Valerio Aprea stasera porta ’LaPocalisse’ al "Tullio Giacconi"

La stagione in abbonamento del Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle, intitolata ‘Ecletticittà’, si chiude questa sera (ore 21) con ‘LaPocalisse’, lavoro scritto da Marco ‘Makkox’ Dambrosio e interpretato da Valerio Aprea. L’apocalisse è imminente. L’apocalisse è prossima. L’apocalisse è inevitabile. Ma siamo proprio sicuri? Davvero non c’è un barlume di speranza? Un minimo spiraglio di possibile intervento per scongiurare un destino che sembra ineluttabile? E se sì, a quali condizioni? Attraverso quali ostacoli? Siamo ancora in tempo per correggere la rotta? Ma poi, soprattutto, la vogliamo davvero correggere questa rotta?