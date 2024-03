Valigetta abbandonata. Allarme bomba e tensione

"C’e una valigia abbandonata in piazza". Una telefonata, arrivata al 112, ieri, poco dopo l’ora di pranzo, ha messo in moto le procedure di sicurezza per un allarme bomba. Erano le 14.30 quando in piazza Don Minzoni, su corso Amendola, nel quartiere Adriatico, un passante ha notato una valigia nera, di quelle da viaggio, abbandonata. In pochi minuti sono arrivati sul posto i carabinieri che hanno allertato la centrale per chiamare gli artificieri e cinturare la zona per iniziare le operazioni di controllo che prevede il piano antiterrorismo. In corso Amendola sono arrivati anche i vigili del fuoco, a presidiare, e una ambulanza della Croce Gialla pronta ad intervenire in caso di feriti. La polizia locale ha chiuso gli accessi al quadrato attorno alla piazza, dove c’è già un cambio viabilità per i lavori che riguardano marciapiedi e la piazza stessa. Non potevano passare auto e nemmeno pedoni. Presidiati tutti gli accessi. Gli artificieri hanno controllato la valigia, se aveva fili visibili o elementi che, già dall’esterno, potevano dare una certezza di una eventuale bomba all’interno. L’ispezione visiva non ha trovato riscontri. Con l’ausilio di apposite strumentazioni gli artificieri hanno aperto la valigia che è risultata vuota al suo interno. Perché si trovava in piazza? Uno scherzo di cattivo gusto o la dimenticanza di qualcuno? Il fatto che fossa vuota ha portato ad ipotizzare che forse era stata buttata vicino a qualche cassonetto della zona e poi qualcuno l’ha spostata ed è arrivata fino in piazza. Le operazioni sono andate avanti per due ore e mezza. Attorno alle 17 l’allarme è rientrato e la piazza è stata riaperta. Diversi cittadini della zona si sono affacciati e avvicinati, vedendo il via vai dei mezzi di soccorso e le pattuglie dei carabinieri. Un allarme bomba simile si era verificato in via Giordano Bruno.

ma. ver.