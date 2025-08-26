’Valle dei Polli’: arriva Bonelli

’Valle dei polli: quale futuro per la Vallesina’: se ne parlerà martedì della prossima settimana (ore 21) al circolo cittadino di Jesi. Ospite d’eccezione il deputato e storico portavoce e presidente dei Verdi Angelo Bonelli (in foto).

A organizzare il dibattito il comitato per la Vallesina, che ha inviato rappresentanti politici e giornalisti nazionali e locali. L’obiettivo, spiega il presidente Andrea Tesei, è "fare il punto sulla situazione degli allevamenti intensivi in Vallesina a cinque anni dall’inizio della attività del comitato. L’evento – aggiungono – costituisce la continuazione del convegno del 1° settembre 2023, sempre tenuto a Jesi, dal titolo ’Allevamenti intensivi in Vallesina: opportunità o rischio’, che ha registrato una eccezionale affluenza di cittadini.

Interverranno il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, l’autrice della puntata di Report sulla Valle dei Polli e del film documentario ’Food for Profit’ Giulia Innocenzi. E ancora i candidati di Europa Verde alle prossime regionali nelle Marche, Andrea Nobili e Caterina Di Bitonto, l’avvocato jesino Dante Libbra, esperto in diritto penale e tutela degli animali. Modererà la serata il redattore del Salvagente Lorenzo Misuraca.

sa. fe.