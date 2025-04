Vallemiano, benvenuti nella savana: "Ecco come è ridotto il quartiere"

Se qualcuno non avesse provato mai ad arrivare in treno ad Ancona da sud, invitiamo caldamente a farlo. Per rendersi conto delle condizioni in cui versa una parte dell’abitato di Vallemiano. Che vista dalle foto che ci ha inviato un nostro lettore, Christian Paoletti, assomiglia a qualche periferia degradata di un paese asiatico o africano.

Una savana a circondare un manipolo di case vecchie, capannoni squarciati e abbandonati con travi in brutta vista. "Buongiorno – ci ha scritto Paoletti – questo è lo stato dell area demaniale in zona Vallemiano ad Ancona. Ho sollecitato più volte l’ente ma non si interessa nessuno. Ho scritto anche al Comune, niente da fare. Potete fare un bell’articolo? Ancona non è solo il centro. Qui a Vallemiano siamo nel completo degrado, Christian Paoletti, grazie".

La segnalazione è l’ennesimo grido d’allarme da un quartiere che più volte ha lanciato un sos per quanto riguarda questioni ambientali e di decoro. Via della ferrovia è sepolta dalla vegetazione. Vicino scorre il binario della ferrovia. Sembra di stare in una savana sconfinata a cui nessuno mai ha saputo porre rimedio. D’estate con le alte temperature, il rischio di incendi è elevato.