Vallemiano nel degrado "Un’area abbandonata con topi vicino alle case"

"Costretti a vivere nel degrado, noi residenti della zona chiediamo aiuto all’amministrazione. Perché anche Vallemiano è Ancona". Il messaggio lanciato da alcuni residenti di via Lotto, la strada che collega corso Carlo Alberto a Via Vallemiano, è molto potente perché inchioda l’amministrazione alle sue nuove responsabilità. Durante la campagna elettorale si è parlato molto di centro, frazioni, ma poco di alcuni quartieri popolari molto importanti, come appunto Vallemiano. E a ricordarlo arriva proprio una segnalazione in tal senso, arrivata ieri alla nostra redazione: "Sono un cittadino anconetano residente nel capoluogo in via Lorenzo Lotto, nel tratto di via che va dal civico 47 al civico 59 e scrivo a nome di tutti i residenti _ si legge nella mail inviata alla nostra attenzione da un abitante del quartiere di Vallemiano che preferisce non farsi riconoscere _. Vorrei segnalarvi cosa sta accadendo qui, la problematica dell’area demaniale in completo abbandono e degrado posta di fronte ai civici che prima ho ricordato di via Lotto, nei pressi del binario ferroviario in direzione Nord. Una situazione che abbiamo segnalato più volte alla vecchia amministrazione e all’ente proprietario dell’area in questione. Fino ad oggi non è stato fatto nulla e noi residenti siamo costretti a vivere tra mosche, zanzare, insetti di ogni tipo e anche topi in quanto l’area in completo abbandono ne è divenuto il loro habitat ideale. Oltre a tutto ciò, c’è anche il problema di un edificio in muratura completamente degradato e pericolante che da tempo incombe. Oltre a non essere una bella cosa da vedere, la sua presenza comporta una notevole svalutazione degli immobili posti di fronte in caso di vendita. Per rendervi conto della situazione vi invio una foto dell’area in questione così almeno avrete chiaro come non si possa più andare avanti così. Spero che possiate dare sfogo alla nostra protesta di cittadini perché, ripeto, anche Vallemiano è Ancona". In passato il nostro giornale si era occupato di altre situazioni di degrado a Vallemiano, in particolare sempre lungo la periferia a causa dei cattivi odori che provenivano dalle vasche di raccolte dell’acqua di un canale. La realizzazione di un grande supermercato potrebbe aver portato dei benefici ai residenti, ma i problemi restano. In particolare quelli legati al degrado e all’abbandono, come giustamente sottolineato dal nostro lettore.