Vallemiano, s’inaugura la biblioteca "Mattatoio n.46"

Oggi dalle 18:30, si terrà l’evento inaugurale della nuova biblioteca Mattatoio n. 46, in via Vallemiano 46. L’ex biblioteca dell’Associazione Casa delle Culture si presenta con una nuova identità. Il nome è ispirato al celebre romanzo "Mattatoio n. 5" di Kurt Vonnegut: se il mattatoio di cui si parla nel libro è rifugio per il protagonista dal bombardamento di Dresda del ‘45, allo stesso modo la biblioteca lo sarà per libri e idee. Lo spazio è stato riorganizzato e allestito per rispondere alle esigenze nate dall’evoluzione progressiva del ruolo delle biblioteche nelle città.