Vallesina, 13enne accoltellato all'addome: trasportato al Salesi

Vallesina (Ancona), 1 aprile 2024 - Un’accesa discussione poi la coltellata: 13enne portato d’urgenza all’ospedale Salesi con una ferita da taglio alla pancia. E’ quanto sarebbe accaduto stasera nei giardinetti di un paesino ad una manciata di chilometri da Jesi dove sono accorse automedica, ambulanza e carabinieri. La ricostruzione di quanto accaduto è in mano ai carabinieri della compagnia di Jesi i quali stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche ascoltando gli amici che avrebbero assistito alla colluttazione tra due giovanissimi. Il 13enne ferito in maniera fortunatamente non grave, probabilmente da un coltellino che gli avrebbe trapassato anche i vestiti, avrebbe detto ai carabinieri prima di essere caduto su un vetro che però non sarebbe stato rinvenuto sul posto né ritenuto compatibile con quel tipo di ferita. In seguito il ragazzino avrebbe ammesso di essere stato colpito da qualcuno, forse un gruppo di ragazzi che nel frattempo però si era dileguato. Fortunatamente il 13ennne anche se sotto choc è rimasto sempre vigile e collaborativo. Restano ancora da chiarire diversi aspetti e identificare il presunto aggressore. In serata i carabinieri hanno raggiunto il Salesi per ascoltare il minorenne e far luce su quanto accaduto a ragazzini in quella che sembrava una tranquilla serata di fine delle festività pasquali