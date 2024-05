Vallesina, al voto tra corse solitarie e sorprese

Verso le urne dell’8 e 9 giugno, presentate tutte le liste (nessuna con simboli di partito) nei 9 Comuni al voto nella media Vallesina, spuntano candidati dell’ultim’ora. E’ il caso di San Paolo di Jesi (paese con nemmeno mille anime) dove Sandro Barcaglioni era pronto a correre in solitaria verso il suo settimo mandato (non consecutivo) se nonché, ieri, è spuntata una seconda lista (Uniamo San Paolo di Jesi) guidata da Pompilio Ceci (detto Paolo). Situazione analoga a Staffolo dove il sindaco uscente Sauro Ragni si stava preparando a una corsa in solitaria dopo i tentativi che sembravano naufragati dell’opposizione di realizzare una lista. A tentare lo sgambetto nel piccolo borgo del Verdicchio c’è Marco Gambini Rossano, commercialista (ed ex consigliere di opposizione a Maiolati Spontini) di Moie con la lista ‘Staffolo libera’. Ben tre i candidati alla carica di primo cittadino a Monte Roberto dove il sindaco Stefano Martelli (Di più per Monte Roberto) dovrà scontrarsi con Daniela Grilli (Insieme per crescere) e Lorenzo Focante (Monte Roberto per tutti). A Castelbellino, Comune più popoloso di quelli che vanno al voto in questa vallata, il sindaco uscente Andrea Cesaroni (Uniti per Castelbellino) tenta il suo terzo mandato e dovrà sfidarsi, come 5 anni fa, con Federica Carbonari, consigliere uscente di opposizione (Ritroviamo Castelbellino).

A Castelplanio, patria dell’indimenticato medico eroe Carlo Urbani, il sindaco uscente Fabio Badiali ha lasciato il posto (ma resta candidato consigliere) al suo vicesindaco Giuseppe Montesi (Uniti per Castelplanio). A tentare lo sgambetto è Simone Cola (Castelplanio Libera), assessore uscente a Mergo. In lista c’è anche il noto Stefano Marzi Stefano (detto Maciste).

A Mergo a correre per la fascia tricolore David Anastasi (Insieme per Mergo) che tenterà lo sgambetto al primo cittadino in carica Luca Possanzini (Prima Mergo). A Montecarotto Giuseppe Paoloni tenta il secondo mandato), a Poggio San Marcello, il Comune più piccolo (tra quelli al voto tra un mese) con appena 600 anime, la sindaca uscente Giuseppina Spugni ha rinunciato al bis e in lizza c’è solo il consigliere uscente di opposizione Renato Ioannacci (Lista civica Psm). Infine a San Marcello l’uscente Graziano Lapi (lista civica Partecipazione e cambiamento) per mantenere la fascia tricolore, dovrà vedersela con Joseph Borgiani (lista civica Direzione comune) consigliere di opposizione.

Sara Ferreri