Vallesina, si vota in tre Comuni: Chiaravalle, Morro d’Alba e Maiolati

Elezioni amministrative, oggi si vota. Cittadini alle urne per scegliere il sindaco. Sfida a quattro nella città di Maria Montessori, dove sono 11.956 gli elettori. "Chiaravalle Domani" espressione della maggioranza uscente schiera l’assessore uscente Cristina Amicucci. Maria Letizia Ruello è sostenuta dalla lista Città in Comune (Dipende da noi e M5s). Gianluca Fenucci (Pronti per Chiaravalle) centrodestra e Roberto Sabbatini civica "Insieme per Chiaravalle".

Sfida a due invece a Morro d’Alba. Per scegliere il nuovo primo cittadino il paese di oltre 1.700 abitanti vedrà andare alle urne 1.584 elettori (149 i residenti all’estero). Enrico Ciarimboli, 55 anni, sindaco uscente cerca la riconferma del secondo mandato

con la lista ‘Morro d’Alba Comune’. A tentare lo sgambetto è Gaspare Damico, 69 anni, alla guida della lista civica ‘Morro d’Alba insieme’.

A Maiolati Spontini il sindaco uscente, (commissariato lo scorso anno) avvocato Tiziano Consoli dovrà vedersela con Leonardo Guerro già candidato alla fascia tricolore nella scorsa tornata elettorale. A Maiolati Spontini, Comune più popoloso della media Vallesina i chiamati alle urne sono 4.787.

I cittadini sono chiamati al voto oggi, seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani, dalle 7 alle 15.

Gli elettori dovranno recarsi alle urne muniti del documento di identità valido e della tessera elettorale.