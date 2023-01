Vallesina, strade allagate e frana a Castelplanio

Allagamenti in numerose zone della Vallesina

Vallesina (Ancona), 23 gennaio 2023 – Allagamenti e ora anche frane in Vallesina. Ore incessanti di pioggia battente stanno causando il cedimento del terreno e fiumi e torrenti sono sorvegliati speciali. In direzione Moie numerose le strade allagate e c’è in atto una frana importante poco prima di Pozzetto di Castelplanio. Copioso il fango in strada. Si raccomanda la massima prudenza a chi deve percorrere questo tratto. Non mancano i disagi specie per chi è costretto a percorrere queste strade. Sorvegliati speciali il fiume Esino,i suoi affluenti e torrenti. “I dati rilevati con le attività di monitoraggio, denotano un lieve ma costante peggioramento del livello idrometrico del torrente Triponzio – spiegavano stamattina dal Comune di Chiaravalle - il quale rimane ancora al di sotto della soglia di attenzione. I modelli previsionali basati sullo stato attuale delle precipitazioni – qualora costanti sino al miglioramento previsto in piena mattinata - comportano un valore del livello idrometrico al di sotto della soglia di esondazione. Tuttavia, molte variabili potrebbero cambiare ancora lo scenario nelle prossime ore anche in modo rapido, in primis quelle derivanti da un aumento considerevole e repentino delle precipitazioni in corso. Pertanto l’attenzione degli operatori di Protezione Civile sul Triponzio risulta ancora essere massima. Si rimane quindi in fase di preallarme stante il pericolo in corso. La Protezione Civile Comunale è pronta a diramare l’allerta qualora mutasse la quantità di precipitazioni, con conseguente celere incremento dei livelli idrometrici del torrente. Allo stato attuale i livelli idrometrici del fiume Esino non destano preoccupazione. Si invita la popolazione a rimanere in contatto con la Protezione civile Comunale ed acquisire informazioni esclusivamente dalla sala operativa”.

Il livello idrometrico del torrente Triponzio continua leggermente a crescere ma ad una velocità e portata minore rispetto alla notte. Al momento il livello si mantiene ancora sotto la soglia di esondazione.