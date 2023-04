Valmusone, mancano venti medici di base

E’ un servizio fondamentale, soprattutto per le persone anziane, ma che oggi è carente. E’ scaduto proprio ieri l’avviso pubblico pubblicato almeno un mese fa per l’assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ciclo di scelta (ex assistenza primaria). Nell’Ast Ancona, distretto sanitario ex Asl 7, cioè la zona dell’Anconetano, sono 37 le posizioni vacanti, di cui 8 nel capoluogo dorico, 4 a Falconara, 3 a Chiaravalle, 2 a Montemarciano e ben 20 in Valmusone.

Qui infatti risultano necessari 5 medici di base per Osimo, 4 per Castelfidardo, 4 per Loreto, 4 per Agugliano-Polverigi e 3 per Camerano-Sirolo. Una situazione critica insomma, specie per i piccoli centri urbani. Come Offagna, che da mesi è rimasto senza medico di base. Nell’elenco delle zone carenti risulta però un posto con studio principale da ubicarsi sotto la Rocca: Era questo il primo obiettivo per il quale ci siamo battuti attraverso numerosi incontri con la dottoressa Storti, da quando è andata in pensione il precedente medico, in quanto il riconoscimento della zona carente è il presupposto indispensabile per il mantenimento di questo servizio", ha spiegato il sindaco Ezio Capitani., il cui auspicio ora è di trovare la disponibilità di un medico nell’ambito della prossima graduatoria regionale.