Valmusone senza tregua I ladri colpiscono ancora

I ladri continuano a turbare i sonni tranquilli degli abitanti della Valmusone. L’altro ieri l’ultimo furto denunciato in un appartamento a pochi passi dall’ospedale "Santa Casa" di Loreto. Un malvivente, che avrebbe agito da solo, si è introdotto in quella casa per portare via pochi soldi. Un colpo da toccata e fuga che è costato spavento all’anziana proprietaria. Indagano anche stavolta i carabinieri mentre i cittadini chiedono aiuto e cercano di organizzarsi. "Tutto quello che istituzionalmente poteva essere fatto è stato fatto – dicono dal neocostituito gruppo Cittadini Fattivi -. L’unica vera e reale soluzione si chiama collaborazione con le forze dell’ordine segnalando qualsiasi anomalia o fatto strano al quale ognuno di noi possa assistere, dando così modo loro di poter agire in modo più concreto. Spesso si scrive sui social di fatti anomali cui si è stati testimoni ma senza poi segnalare nulla ai Carabinieri o alla Polizia, pretendendo al contempo più presenza sul territorio degli stessi. Purtroppo siamo noi cittadini i primi a non fare nulla per risolvere il problema ma sempre i primi a pretendere soluzioni. A poco servono incontri tra cittadini, comitati e amministrazione se poi manca quella collaborazione che doveva nascere anni fa con il controllo del vicinato, voluto proprio per la collaborazione tra le forze dell’ordine e i cittadini ma che non ha mai avuto riscontro". A Osimo sono già stati potenziati i controlli: nel 2022 la Municipale ha effettuato circa 500 servizi con personale appiedato, oltre 50 servizi di ordine pubblico, su disposizione del Questore, congiunti con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno riguardato il centro, in particolare modo durante il venerdì ed il sabato pomeriggio, con servizi anche serali e notturni finalizzati al mantenimento della quiete pubblica. Nel 2022 è stata attivata una procedura di mobilità che ha visto l’assunzione di due nuovi agenti, più un interscambio con il comune di Fermo. Nel 2023 si continuerà con il rafforzamento del personale. In dirittura di arrivo, come conferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto, l’ampliamento del sistema di videosorveglianza dal valore di centomila euro che prevede l’installazione di 34 nuove telecamere, 12 di contesto e 22 dotate di tecnologia ocr.