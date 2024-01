Valzer in panchina alla Biagio Nazzaro: via mister Domenichetti, ecco Trillini

Cambio di panchina in casa Biagio Nazzaro Chiaravalle (Promozione, girone A). La società rossoblu ha comunicato l’interruzione del rapporto di collaborazione con mister Michele Domenichetti (ai saluti anche il ds Leonardo Rossini e il collaboratore Luca Arcolai). La squadra è stata affidata all’esperto Sauro Trillini con vice allenatore Gianfranco Zannini. La Biagio Nazzaro è reduce dal pari interno colto domenica proprio nel finale contro la Pergolese che ha permesso comunque ai rossoblu di restare agganciati alla zona playoff. Intanto nel girone A sale in vetta da solo il Fabriano Cerreto grazie alla vittoria interna contro l’Osimo Stazione firmata dal gol di Stortini e dalla doppietta di Zuppardo e, complice la sconfitta di sabato dei Portuali a Fermignano, ora i cartai guardano tutti dall’alto. Con un punto di vantaggio proprio sui Portuali e su un Moie Vallesina che ha rifilato tre gol a una Castelfrettese sempre più in crisi, mentre la squadra allenata da Rossi ha colto la quinta vittoria di fila. In zona playoff sgomita anche il Marina vittorioso contro il Valfoglia. Il Barbara Monserra torna da Pesaro con un punto. La Vigor Castelfidardo nel girone B continua la serie positiva, ma sul campo dell’Atletico Centobuchi prende solo un punto salutando la vetta vista la vittoria del Matelica. Nel girone B di Prima Categoria tre squadre in testa alla classifica: la Castelleonese con la vittoria sul Pietralacroce agguanta in vetta la coppia Filottranese-Sassoferrato Genga che non vanno oltre il pari nello scontro diretto. Nel girone C c’è la terza sconfitta della Passatempese.