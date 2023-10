Van Aert scatto bruciante. Il belga vince a Legnano. Terzo il valtellinese Bagioli

Wout Van Aert rispetta il pronostico e vince la 104sima edizione della Coppa Bernocchi seconda e penultima prova del Trittico Lombardo di Ciclismo. L’arrivo di Legnano è perfetto per il belga della Jumbo Visma che sprigiona potenza allo stato puro e spegne le velleità di successo a Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) secondo classificato, e al valtellinese Andrea Bagioli (Soudal Quick Step) che si porta a casa un terzo posto di tutto rispetto.

Vittoria scaccia crisi, si potrebbe dire, per Van Aert dopo i secondi posti al mondiale di Glasgow (dietro Van Der Poel) e all’europeo olandese (dietro Laporte) che se in verità il corridore di Lille aveva festeggiato il trionfo al Giro della Gran Bretagna a metà agosto.

La Coppa Bernocchi, che ha preso il via da Parabiago, ha visto come protagonisti in avvio Michael Belleri (Biesse Carrera), Alessio Cialone, (Totalenergies), Floris de Tier ((Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto Dstny), Andrea Piras (Beltrami TSA- Tre Colli), Jeferson Ruiz (GW Shimano Sidermec) e Lawrence Werbasse (AG2R citroen team) che sono riusciti a raggiungere un vantaggio massimo di poco superiore ai 7 minuti. Il tentativo dei battistrada è terminat a 38 km dal traguardo. La gara si è decisa all’ultimo dei sette giri del circuito della Valle Olona. Sul Piccolo Stelvio, l’azione di forza della Jumbo Visma spezza in più tronconi il gruppo proiettando in avanti nove corridori: Julian Alaphilippe, Andrea Bagioli, Fausto Masnada (Soudal Quick Step) Christian Scaroni (Astana), Wout Van Aert, Jan Tratnik, Tiesj Benoot (Jumbo Visma), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) e Marc Hirschi (UAE). I fuggitivi hanno collaborato di buon accordo negli ultimi 35 chilometri, incitati dal pubblico nel tratto in pianura che conduceva all’arrivo di Legnano. In una giornata estiva, Van Aert e i suoi scudieri Tratnik e Benoot hanno controllato ogni mossa degli avversari compreso l’attacco di Alaphilippe a poco meno di 2 chilometri dalla conclusione.

Importante, e da sottolineare, la prestazione dei lombardi Masnada, Scaroni e Bagioli nel drappello di testa a conferma che i nostri ragazzi stanno attraversando un buon momento di forma.

Il bergamasco Masnada, che ricordiamo secondo al Giro di Lombardia alle spalle di Pogacar nel 2021, sta ritrovando la pedalata dei giorni migliori e oggi nella Tre Valli Varesine sarà sicuramente fra i protagonisti.

In crescita anche Bagioli che ha messo in luce un’ottima condizione che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti. In ripresa il bresciano Scaroni tornato a buoni livelli dopo il secondo posto nella classifica generale della Arctic Race in Norvegia. Tornando al vincitore non sarà alla partenza sabato prossimo del Giro del Lombardia. Il campione belga punterà a vincere la seconda edizione del Campionato del Mondo Gravel che si svolgerà nella provincia di Treviso domenica 8 ottobre.

ORDINE D’ARRIVO. 1. Wout Van Aert (Bel-Jumbo Visma) 186,6 in 4h 09’52 mediah 44,822; 2. Vincenzo Albanese (Ita-Eolo Kometa); 3. Andrea Bagioli (Ita-Soudal Quick Step); 4. Marc Hirschi (Sui-UAE Team Emirates); 5. Fausto Masnada (Ita-Soudal Quick Step); 6. Tiesj Benoot (Bel-Jumbo Visma); 7. Cristian Scaroni (Ita-Astana Qazaqstan) 5’’; 8. Julian Alaphilippe (Fra-Soudal Quick Step) 11’’; 9. Jan Tratnik (Slo-Jumbo Visma) 14’’; 10. Ion Izagirre (Esp-Cofidis) 1’30’’; 13. Stefano Oldani (Ita-Alpecin Deceuninck).