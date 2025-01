Vandali a San Biagio, il parroco chiama le famiglie

Piccoli atti vandalici, comportamenti poco rispettosi anche della parrocchia, hanno portato il sacerdote a prendere provvedimenti a Osimo. "A seguito di azioni vandaliche e comportamenti scorretti e poco rispettosi da parte di alcuni adolescenti – dice don Michele Montebelli in una chat di quartiere di San Biagio -, ho voluto riunire il consiglio pastorale e il direttivo dei circoli Acli e Anspi. Ci sembra che l’azione educativa passi soprattutto attraverso lo stare con gli adolescenti e la promozione di una mentalità di rispetto delle persone e cose. Vogliamo incontrare i genitori dei nati dal 2009 al 2012 e cercare insieme la modalità migliore per aiutarli a crescere responsabilmente. Aspetto tutti venerdì sera alle 21 nel salone parrocchiale di San Biagio".

Rifiuti lasciati a terra, bottiglie di vetro lanciate e altri dispetti contro il patrimonio pubblico sono stati segnalati più volte allo stesso Consiglio di quartiere che l’ha fatto presente anche al commissario prefettizio, parlando di sicurezza e prevenzione, durante l’incontro in Comune del 13 scorso. "Ringraziamo e appoggiamo l’iniziativa del nostro parroco – dice il presidente Leonardo Puliti -, sempre molto attento e vicino alle problematiche del nostro quartiere. L’adolescenza è un periodo evolutivo molto delicato, caratterizzato da cambiamenti fisici, psicologici e sociali, che richiede ai giovani di adattarsi alla nuova situazione. La famiglia svolge un ruolo indiscusso nella formazione della personalità del soggetto, infatti dalle esperienze affettive vissute in famiglia e dai modelli educativi ricevuti, dipendono identità e socializzazione, acquisizione dei valori e modalità di interpretazione del mondo circostante. Speriamo di non assistere più al reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti che non attengono al rispetto degli altri e delle regole di vita in una comunità".

Il problema è anche maggiore a Osimo Stazione e nella vicina Castelfidardo dove nei giorni scorso la Polizia locale ha incastrato tre minorenni. Dapprima erano stati sradicati i cestini dei rifiuti in piazza Sant’Agostino, poi sono stati rubati quattro scooter. "Il problema delle baby gang a Castelfidardo non è solo di questi ultimi giorni. Chiunque è a conoscenza della situazione esistente a Sant’Agostino da anni ed anche alle forze dell’ordine sono ben noti i ragazzi che frequentano quella zona e che si erano già resi protagonisti di altri atti vandalici – dice il gruppo consiliare Fare bene per Castelfidardo -. Siamo contenti che in questo caso siano stati denunciati i responsabili e ci auguriamo che, al termine del processo, vengano condannati a pene esemplari oltre al risarcimento dei danni. Di fronte a questa escalation di criminalità sorge una domanda: perché l’Amministrazione Comunale è assente in tema di politiche giovanili?".

