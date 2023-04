Vandali ai giardini del campo Boario Sradicata una panchina in ferro

Ancora vandali nei parchi pubblici: stavolta è stata sradicata di netto una panchina in ferro ai giardini del campo Boario. Ieri mattina la panchina era posizionata sotto la tettoia (che oggi avrebbe dovuto ospitare l’iniziativa Jesi Riusa) forse da qualcuno che cercava riparo dalla pioggia. La rabbia per l’ennesimo atto vandalico corre sui social network dove sono i tanti a sollecitare l’attenzione per la cura dei beni pubblici. "Riusciremo mai a far rispettare i "beni comuni"? – chiede l’ex consigliere comunale e rappresentante dell’Anpi Daniele Fancello - Perchè l’inciviltà ha sempre il sopravvento?". Intanto la presidente dell’Anpi di Jesi Rosalba Cesini, interviene in seguito agli insulti fascisti ricevuti dal consigliere comunale Pd Giacomo Mosca durante il rientro in autobus dalla discoteca la sera di Pasqua e da lui denunciati tramite il Carlino. "Esprimiamo il nostro sdegno per quanto accaduto a Giacomo Mosca – evidenzia Rosalba Cesini - fatto oggetto di violenti epiteti offensivi da parte di un gruppo inneggiante a Mussolini. Viviamo in un Paese in cui esiste il reato di apologia di fascismo che però non punisce quasi mai chi il fascismo non solo lo difende ma, anzi, lo usa per offendere ed intimidire coloro che della democrazia sono la più autentica espressione. A quei giovani, che sono stati ad un passo dal trasformare la parola in un gesto ancor più violento, diciamo: studiate ragazzi, colmate la vostra immensa ignoranza sulla storia di questo Paese. Voi oggi siete liberi di dire e fare, anche di sbagliare, solo perché ci sono stati uomini e donne che hanno lottato contro il nazi-fascismo fino ad ottenere pace e democrazia. Oggi purtroppo, il compito di questi giovani per provare a costruirsi un pensiero democratico non è certo facilitato dagli atteggiamenti, gesti ed affermazioni di tanti cattivi maestri che ricoprono cariche pubbliche anche di grande rilievo. Noi invitiamo anche loro a ravvedersi, ad onorare il giuramento che hanno fatto sulla Costituzione Italiana".