Vandali al Belvedere del Passetto : "Sparita la targa per don Giussani"

Sparita dal Belvedere di via Panoramica la targa dedicata a don Luigi Giussani. Poco meno di un anno fa, il 23 marzo 2023, il Comune, con una celebrazione pubblica, aveva intitolato l’area verde nella zona del Passetto proprio al teologo e fondatore del movimento Comunione e Liberazione. Un cittadino che risiede nella zona in questione ha segnalato al Carlino la sua difficoltà nel convivere con una situazione di assoluto degrado che ha visto appunto con la sparizione della targa in marmo dedicata al religioso (nato nel 1922 e morto nel 2005) toccare l’apice del degrado. Apice che rischiava di essere superato proprio l’altro ieri quando ignoti hanno acceso un falò nell’area del parco, protetti da una siepe: "Io e altri vicini abbiamo visto del fumo provenire da quella zona e ci siamo subito rivolti ai vigili del fuoco" racconta il residente che preferisce restare anonimo. In effetti l’episodio è stato subito circoscritto dai pompieri, ma se nessuno si fosse accorto di quel principio d’incendio le cose sarebbero potute diventare molto più serie. A terra la chiazza di terreno bruciato e con esso alcuni tizzoni di legna: "Il falò è stato acceso dietro la siepe – aggiunge il residente di via Panoramica – ma oltre all’incendio domato i problemi qui non mancano. È tutto in abbandono, penso ai cestini dei rifiuti pieni da giorni senza che qualche addetto venga a svuotarli. C’è poi la questione dei marciapiedi rotti, un problema segnalato da tempo e che sta peggiorando. E poi c’è la targa dedicata a don Giussani sparita. Siamo in una zona di pregio che dovrebbe essere tutelata e curata e invece così non è".

La passata amministrazione, su proposta dell’allora presidente del consiglio comunale, Tommaso Sanna, aveva deciso di intitolare il Belvedere che affaccia sul mare al noto teologo. L’intestazione della targa era stata approvata con una delibera comunale di ottobre del 2022, nel centenario della nascita di Giussani, e l’inaugurazione della targa doveva avvenire di lì a poco, ma il terremoto del 9 novembre aveva fatto slittare la cosa di circa cinque mesi. Al momento della targa in marmo non si hanno notizie, molto probabile che si tratti di un atto vandalico. I problemi in quella zona, tuttavia, sono molteplici, come evidenziato dai residenti. Il problema è che in attesa di una variazione di bilancio, programmata per febbraio dalla giunta, le casse per il decoro, il verde e le manutenzioni sono vuote.