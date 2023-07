Vandali al "Granita" Via tavoli e panchine

Vandali al parco Granita, sradicati gli ultimi tavoli e panchina che erano rimasti sani. L’ennesimo atto vandalico è stato messo a segno nelle ultime ore nel parco che si presenta piuttosto degradato e spoglio. Da tempo i residenti chiedono interventi in questa area verde su cui c’è un progetto di restyling avviato tempo fa. E’ partito un paio di settimane fa l’iter per l’affidamento dei lavori di riqualificazione finanziati con 370mila euro, anche con fondi Pnrr. L’intervento di rigenerazione per cui è stato redatto il progetto esecutivo prevede diversi interventi: la realizzazione di una nuova pista ciclabile, nuovi percorsi pedonali e promiscui, la riqualificazione del verde esistente e in particolare del Parco Granita, con inserimento di nuove essenze arboree, arbustive e siepi. La riqualificazione e nuova organizzazione degli orti urbani (tra via Tessitori e via Granita) esistenti, con finalità sociali, ricreative e didattiche. Ma anche nuovi arredi urbani, aree giochi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

sa.fe.