Vandali al Loggiato: distrutte le vetrate

Sono tornati i vandali sotto il loggiato comunale, a prendersela di nuovo con le lastre di vetro che proteggono i reperti. Ieri mattina amara è stata la sorpresa per Osimo che ha trovato sfregiata una parte importante della sua storia. Nella notte sono stati presi probabilmente a martellate quei vetri che custodiscono i reperti archeologici sotto le logge. L’area è stata transennata per una più puntuale valutazione dei danni e per capire come procedere adesso. Del fatto se ne sta occupando il Comune che ha denunciato il fatto grave ai carabinieri.

L’autore resta sconosciuto ma potrebbe avere le ore contate perché proprio in quel punto insiste l’occhio elettronico della videosorveglianza comunale. "Sotto il loggiato ci sono le telecamere, verranno quindi visionate le immagini per indagare sugli autori del dell’atto vandalico – conferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto -. Ancora una volta siamo di fronte a un atto del genere".

L’anno scorso infatti, ad agosto, una lastra era stata trovata semifrantumata. Come sarà fatto anche questa volta, era stata sporta denuncia per danneggiamento del patrimonio comunale da parte del Comune ai carabinieri della stazione locale ed era stata inoltrata alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e del Paesaggio delle Marche la comunicazione di messa in sicurezza urgente della pavimentazione. La lastra di vetro era composta da più strati e la parte danneggiata riguardava solo il primo superficiale, tanto che è stata mantenuta l’integrità strutturale ma la parte necessitava comunque di una sostituzione generale.

Stavolta il danno è più grave e occorrerà comunque l’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali. Il municipio è al lavoro per procedere mentre gli osimani si indignano. Baby vandali hanno causato diversi danni all’arredo pubblico dall’inverno dell’anno scorso per vari mesi in centro a Osimo, creando non pochi problemi a residenti, forze dell’ordine e amministratori pubblici, tanto che il Prefetto aveva potenziato i controlli, tuttora svolti ogni fine settimana in maniera congiunta da parte delle forze dell’ordine. Posti di blocco e sopralluoghi sono stati predisposti anche per questo fine settimana.

Silvia Santini