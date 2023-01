Vandali al palas e nell’area camper

Tornano i vandali al palazzetto dello sport e nella zona dell’area camper di Santa Maria Nuova. Stavolta i teppisti hanno lanciato e inserito petardi negli impianti antincendio ed elettrici, deflagrazioni che hanno spaccato tutto. Danni importanti che anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Cesarini, denuncia tramite social network. "Gli auguri di buon anno di alcuni nostri concittadini" scrive l’amministrazione comunale, postando le foto dei danni. Il lancio di petardi sarebbe avvenuto proprio la notte di Capodanno. Al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero aiutare ad arrivare ai responsabili del danneggiamento della cosa pubblica. Non è la prima volta che questa zona del piccolo Comune alle porte di Jesi finisce nel mirino dei vandali. L’indignazione per l’ennesimo spiacevole episodio corre sui social network dove in tanti chiedono di intervenire con pene esemplari contro i responsabili, evidenziando come riparare quei danni costerà ad ogni singolo cittadino.

sa. fe.