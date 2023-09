Vandali al parco, rotta la panchina: "Distrutta l’area davanti alla chiesa"

Dopo il parco della Pace, i vandali colpiscono a Cesanella. A denunciare lo stato di abbandono sono i residenti del quartiere dove giovani hanno vandalizzato le attrezzature nelle aree pic nic del parco. Nei giorni precedenti era accaduto lo stesso al parco della Pace dove ad effettuare la segnalazione erano stati ancora una volta i residenti che avevano lamentato anche decine di mozziconi di sigaretta lasciati vicino ai tavoli, oltre a segni inequivocabili di bivacchi. Una protesta che è presto diventata virale.

Le foto dei danneggiamenti infatti hanno fatto il giro del web con tanto di commenti: "Hanno distrutto il parco di fronte alla chiesa e i loro comportamenti emulano quelli delle baby gang. Le forze dell’ordine ogni tanto passano, come è successo giovedì sera dopo che qualcuno le ha allertate e sono rimaste 10 minuti a parlare coi ragazzi", si legge in un post.

Panchine rotte, rifiuti abbandonati a terra, è questa la situazione dopo il passaggio dei vandali. Preoccupati i genitori che nel parco portano i bambini a giocare. Gesti di inciviltà del genere come al solito vanno a discapito di tutti, tanto che i residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, vittima dei vandali anche un ristoratore del centro storico che dopo il weekend aveva trovato le fioriere rovesciate e danneggiate. Prima di lui a farne le spese erano stati sempre altri esercenti del centro storico che avevano trovato sedie rovesciate e spostate, ma in questi casi i vandali non si erano di certo limitati e, la settimana di ferragosto avevano lanciato, lasciandole poi incustodite, alcune biciclette dal pontile della Rocca Roversca. Le stesse biciclette erano state poi recuperate dagli agenti della Polizia Municipale in attesa di essere riconsegnate ai legittimi proprietari.

Silvia Santarelli