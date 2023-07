Vandali al parking ripresi dalle telecamere

Il comando dei carabinieri sta raccogliendo le denunce dei proprietari delle auto danneggiate al maxiparcheggio domenica notte. Tra tutte, almeno sei, c’è anche una macchina del Comune. Le altre sono tutte di residenti del centro, infuriati per quanto successo. Dalle telecamere si vedrebbe un uomo che imbraccia un estintore e spacca i finestrini. Avrebbe agito da solo ma ci sarebbero anche altre persone coinvolte. Si tratterebbe di un giovane straniero, forse alterato dall’alcol.

"I filmati sono in mano al comando - dicono dalla Osimo servizi -. Confidiamo nel fatto che grazie alla molte telecamere installate l’autore sia facilmente individuabile. Un evento del genere non è mai successo a memoria dei dipendenti in maniera così volontaria al maxiparcheggio, probabilmente l’autore non è del luogo e non sa che l’area è videosorvegliata h24 o forse non era in sé al momento dell’azione. Ci dispiace dell’accaduto per i danneggiati dall’azione priva di ogni senso".

Tante le polemiche di residenti del centro storico che puntano il dito sullo stato del maxiparcheggio e che lamentano di essere penalizzati rispetto agli altri osimani: "Abbiamo allargato il tempo a disposizione per parcheggiare in centro nell’alta rotazione, abbiamo scontato il costo dell’abbonamento, al maxiparcheggio ci sono le telecamere e sarebbe già stato individuato il malfattore che ha vandalizzato anche la macchina del Comune", ha detto il sindaco Simone Pugnaloni in difesa. Diverse anche le critiche sulla viabilità rivoluzionata in tanti punti di Osimo che crea disagio agli automobilisti: "Se le strade vengono asfaltate i disagi ci sono. Osimo ha 263 chilometri di strade e costa 150mila euro asfaltarne uno, stiamo cercando di fare del nostro meglio. In corso la realizzazione di tre nuovi marciapiedi e la sostituzione di tutti i punti luce a led".

L’amministrazione comunale sta monitorando i lavori alla rotatoria di via Ungheria dove Astea sta ripristinando la condotta idrica. L’intento è di riaprire entro domani. Si sta infine attendendo il progetto per la messa in sicurezza dei Tre Archi: "Solleciteremo la ditta ad avviare quanto prima i lavori e riaprire il traffico su via Matteotti verso Ferragosto. Nei giorni di mercato o di eventi che richiedono la chiusura di piazza del Comune, per accedere all’ospedale si può transitare per via Ungheria, salire via Marcelletta, via Guasino e infine via Leopardi dove è stato invertito il senso di marcia".

Silvia Santini