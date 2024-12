Vandali alla mostra di foto. Tele squarciate a cazzotti: "Incorniciate a mie spese"

Appena inaugurata e subito danneggiata. Vandali in azione alla mostra che è stata allestita sabato lungo il viale della Vittoria. Otto dei 15 pannelli, che incorniciano foto spettacolari su angoli nascosti di Ancona, sono stati presi a pugni, calci e forse anche a sassate tanto da spaccare il materiale di plastica, in forex, con cui erano state incorniciate. Ieri mattina presto erano già visibili i grossi buchi sui pannelli. Ad accorgersi è stato Danilo Antolini, dell’associazione fotografica Mascherone che ha messo a disposizione gli scatti degli associati all’organizzatore della mostra, Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go Word. "Portavo a spasso il cane – racconta Antolini – erano le 7 e ho visto che alcuni pannelli avevano dei buchi grandi. Sono stati sfondati li hanno presi a pugni. Non è incoraggiante visto che erano su solo da un giorno. Sono pannelli bifacciali, li hanno spaccati, sono rimasti solo i telai". Antolini ha avvisato Scortichini. "Ho informato il Comune – dice l’ad di Go Word – dispiace molto che non hanno durato nemmeno 24 ore. Ne hanno rotti la metà. E’ sicuramente un atto vandalico perché si vede proprio il buco fatto da un pugno. Non ne capisco il motivo, erano foto della città le ho fatte incorniciare io, a mie spese e sempre a mie spese le farà sostituite. Domani mattina (oggi, ndr) farò denuncia, Ho aspettato perché dal Comune mi hanno detto che controllavano se ci sono telecamere che possono aver ripreso il raid vandalico". E’ già la seconda volta che una mostra simile, con pannelli, organizzata da Go Word, sia presa di mira dai vandali. Questa estate era toccato a quella in piazza Cavour. Scortichini però esclude un attacco personale. Ha già dato mandato di ristampare le foto e plastificarle di nuovo. Gli costerà 800 euro, 100 euro a pannello. La mostra, dal titolo "Hidden Ancona, i luoghi più nascosti di Ancona", rimarrà fino al 15 gennaio e si trova nel tratto del viale tra il bar Moldavia e lo Stadio Bar.