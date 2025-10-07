Vandali all’orto sociale della Fondazione Caritas. La cooperativa Undicesimaora: "Disarmante. Noi a fianco degli ultimi. Ora guardiamo avanti"

Vandali in azione, preso di mira l’orto della solidarietà della cooperativa Undicesimaora.

"Nel weekend qualcuno è entrato illecitamente nei campi della cooperativa sociale ’Undicesimora’, rompendo attrezzi agricoli e accanendosi sulle coltivazioni – spiegano dalla cooperativa della Fondazione Caritas –. Ieri i due responsabili dell’orto hanno trovato il caos: a terra c’erano cassette, vanghe, zappe, porte rotte, zucche in giro e ortaggi divelti".

Il rammarico di Riccardo e Alessandro si è diffuso poi ai numerosi lavoratori che sono inseriti socialmente presso l’Orto della solidarietà, che nasce proprio per dare una risposta sociale attraverso il lavoro alle persone più fragili ed emarginate.

Non è la prima volta che i vandali prendono di mira le attività di Undicesimaora: "Cerchiamo sempre di guardare avanti – spiega Giovanni Bomprezzi, direttore di Fondazione Caritas Senigallia –. Facciamo sempre molta fatica a portare avanti le nostre attività, ad affrontare le spese in aumento, ad avere cura e aiutare nel modo migliore le persone, soprattutto quelle più vulnerabili, che con noi possono fare un percorso per riconquistare la propria dignità. Mi auguro che chi ha compiuto questo gesto non conosca la nostra realtà e i nostri obiettivi sociali, altrimenti sarebbe ancora più disarmante".