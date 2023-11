Vandali anche sugli scuolabus: "Gravi episodi verso via Fanti. Bambini terribili al Pinocchio"

Bulli e vandali anche sugli scuolabus del Comune. L’allarme, di certo non un caso unico e isolato, è emerso ieri durante la seduta della V Commissione sui servizi educativi. A parlare chiaro ieri sono state le rappresentanti di almeno tre istituti comprensivi della città, ma il problema sarebbe presente praticamente ovunque. In particolare è stato sottolineato il caso degli alunni delle medie Podesti che, a causa dell’inagibilità della scuola originaria di via Urbino (lesionata dal sisma del 9 novembre 2022) da un anno a questa parte vanno a scuola nell’edificio di via Fanti che ospitava già le medie Tommaseo: "Sono successe cose molto sgradevoli a bordo di quel pulmino _ ha detto la rappresentante di istituto rivolgendosi all’assessore competente, Antonella Andreoli, al dirigente del servizio Giorgio Foglia e alla Posizione Organizzativa Marco Brutti _. Fino a un paio di settimane gli episodi di bullismo sono stati all’ordine del giorno e solo nelle ultime due circa il fenomeno si è attenuato, ma quanto successo in precedenza è molto grave. Siamo qui a chiedere la possibilità di prevedere a bordo una figura adulta fissa in modo da evitare derive di questo genere. Parliamo di ragazzini".

Un’altra rappresentante, stavolta dell’istituto comprensivo del Pinocchio, nello specifico delle scuole Collodi, è entrata più nei dettagli: "Dei tre scuolabus uno presenta questo tipo di problemi e parliamo di bambini delle elementari. Parolacce, lancio di oggetti e altro ancora. Gli autisti dei pulmini non possono da soli risolvere il problema visto che devono guidare e loro stessi hanno confermato la problematica. Servono persone adulte a bordo, una forma di deterrenza molto importante". Comportamenti pericolosi in forte aumento e soprattutto a fronte di una diminuzione della fascia d’età coinvolta. Non si tratta di studenti delle superiori, con una miriade di episodi che hanno riguardato il Tpl (Trasporto pubblico locale) di Conerobus, ma addirittura delle medie e pure delle elementari, con bambini tra 6 e 10 anni.

Alla riunione consiliare di ieri erano presenti la gran parte degli istituti comprensivi e problemi legati al fenomeno del bullismo sono emersi anche dalla realtà del trasporto pubblico sulle scuole di Torrette e Collemarino. Insomma una diffusione capillare a cui ha risposto l’assessore Andreoli: "Strano che quest’anno servano tutti questi accompagnatori adulti sui pulmini per il bullismo, ma vedremo il da farsi" a cui una delle rappresentanti d’istituto ha replicato: "Il problema si era configurato anche l’anno scorso, ma la sostanza del discorso non è se il fenomeno fosse presente allora o adesso". La PO del Comune, Marco Brutti, ha aggiunto dell’altro: "La questione sta diventando molto seria, gli autisti devono segnalarci ciò che succede a bordo, ma credo sia importante poter prevedere una figura adulta a bordo degli scuolabus per organizzare una sorta di servizio di vigilanza". Durante la Commissione sono emersi altri problemi: la mancanza di cinture di sicurezza a bordo e gli orari.

La questione vandalismo a bordo dei mezzi riservati alle ascuole sta diventando molto seria: negli ultimi giorni, come denunciato dal Carlino, si sono verificati gravi episodi anche sui mezzi della Conerobus dedicati al trasporto scolastico da Osimo-Castelfidardo ad Ancona.