Vandali ad Ancona: decapitata la statua dell’integrazione al quartiere Piano

Ancona, 29 giugno 2023 – Decapitata (per la seconda volta) la statua ‘Escuchar’ in piazza Ugo Bassi, dietro il capolinea degli autobus. Ennesimo raid vandalico al Piano. La scultura, realizzata e donata dagli alunni del liceo artistico Mannucci come simbolo dell’integrazione nel quartiere più multietnico della città, è andata in mille pezzi dopo quella che parrebbe essere stata una nottata passata in preda ai fumi dell’alcool.

Vicino al busto rotto, infatti, ieri mattina c’erano tantissime bottiglie di birra a terra, con tappi di plastica e brick (più o meno grandi) di vino. Il bustino era stato donato alla cittadinanza sei anni fa. Era infatti il lontano 2017 quando – in occasione della biennale dal titolo "Arteinsieme, cultura e culture senza barriere" – gli alunni del liceo artistico di via Michelangelo Buonarroti realizzarono l’opera, regalandola ad Ancona. Dopo un anno, però, il busto Escuchar venne mandato in frantumi.

Quella volta, i teppisti (o i balordi, chissà) restarono impuniti. Le telecamere, infatti, non ripresero granché e forse non saranno d’aiuto neppure stavolta, dato che quella zona sembra non essere coperta dalle spycam pubbliche. Un aiuto potrebbe tuttavia arrivare dagli occhi elettronici della videosorveglianza privata di alcuni negozi, ma tutto sta nel visionare i filmati velocemente, altrimenti gli eventuali frame (le immagini, ndr) potrebbero andare perse.

Certo è che la soluzione ora è fare ciò che si attuò nel 2018. Dopo il raid vandalico che distrusse l’opera, difatti, fu provvidenziale l’intervento di restauro e di recupero messa a punto. Il busto dell’Escuchar venne quindi riposizionato lì dove – l’altra sera – è stato nuovamente danneggiato, con tutta probabilità nella notte a cavallo tra il 27 e il 28 giugno.

Maria Antonietta Baldassini, che abita proprio in corso Carlo Alberto, a due passi da dove è posizionato il busto, fa sapere di "averlo notato questa mattina. Era distrutto, i cocci erano sparsi ovunque ed era anche pericoloso per i tanti bambini che giocano nella piazzetta e che avrebbero potuto tagliarsi e farsi male". Il signor Oreste è accompagnato dal suo badante Ali: "La sera veniamo spesso qui, c’è l’aria buona, si sta all’ombra. Fino a due giorni fa, il bustino era tutto intero. A cosa serve distruggere la città? Forse, sarà stato qualche ubriaco, spero che venga punito", commenta.

La zona, servitissima di negozi, è davvero molto frequentata: lì vicino, ci sono pure un supermercato e una banca, ma "dopo una cert’ora diventa terra di nessuno. Bisogna stare attenti a passeggiare. Servono più controlli" si lascia andare Luisa.