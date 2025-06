Vandali bruciano: "maglie bordocampo"

L’ennesimo episodio di vandalismo è stato segnalato dai residenti al campo di erba sintetica della Misericordia di Osimo. Baby vandali l’altra sera hanno dato fuoco a due maglie bordocampo provocando una lunga striscia di bruciato visibile tuttora. Sono stati proprio i residenti a vedere una sottile riga di fumo alzarsi in aria e a intervenire. Segnalazioni sono arrivate in Comune e anche in parrocchia per cercare almeno di avviare un percorso di ripristino dello spazio utilizzato da tanti giovanissimi.