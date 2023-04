Vandali colpiscono i campi sportivi

Il ponte del 25 aprile è stato occasione per i baby vandali di entrare di nuovo in azione, probabilmente per divertirsi, a spese dell’arredo urbano. A Osimo hanno squarciato le reti di alcuni tra i campetti sportivi oggetto di recente restyling per introdursi all’interno senza permesso. Nel campo hanno lasciato residui di cibo, immondizia varia, bibite e bottiglie vuote, avanzi di merende consumati proprio all’interno. Nella vicina Loreto hanno divelto le reti dei cesti da basket nel campetto del Montereale. A Osimo di nuovo, in zona Sacra Famiglia, hanno rimosso le lastre di cemento messe a protezione di un’area dove era accaduto un incidente, lanciandole nel fosso adiacente con grave pericolo per chi poteva trovarsi nei paraggi. I cittadini chiedono ancora più controlli di quelli che sono già stati posti in essere. La lista dei danni non è terminata. A Offagna, dove di recente hanno imbrattato le pareti dei sanitari del bagno pubblico in piazza del Maniero con vernice nera, costringendo il sindaco a chiuderli, l’altra notte hanno colorato con spray di colore verde le portiere di un’auto bianca parcheggiata. "Abbiamo già parlato con i carabinieri per sporgere denuncia. Se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa riguardo l’accaduto, chiediamo per cortesia di segnalarcelo", affermano i proprietari amareggiati che hanno lanciato un appello su Facebook.

Si tratterebbe probabilmente appunto di giovanissimi che prendono di mira il patrimonio urbano, danneggiato in più punti nelle ultime settimane in tutte le città della Valmusone. Pochi giorni fa sono stati spaccati mattoni che sono stati lanciati contro il lucernario ed è stata danneggiata in più punti la guaina presente all’interno del cimitero di Agugliano. Diverse zone sono sorvegliate da telecamere. Potrebbero essere stati gli stessi ragazzini che ci giocano a rovinare le attrezzature messe a disposizione di tutti. Alla pista ciclabile osimana di Campocavallo invece di recente hanno tagliato la rete di protezione per entrare abusivamente nel laghetto di pesca sportiva, fatto già segnalato dagli "Amici della pista" che hanno appena redatto una lettera indirizzata al Comune in cui fanno riferimento anche a parti di balaustre divelte per incidenti stradali lungo il tratto di passeggiata che porta proprio alla pista tanto battuta in questi giorni di primavera.

Silvia Santini