Calzaturiero tra luci e ombre
Alessandro Caporaletti
Calzaturiero tra luci e ombre
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoEsplosioni BolognaAlga tossica dove Spiaggia RiminiSagre weekendBiglietti Radiohead
Acquista il giornale
CronacaVandali, danni al pannello dell’allerta meteo
6 set 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Vandali, danni al pannello dell’allerta meteo

Vandali, danni al pannello dell’allerta meteo

Al parco della Pace danneggiato il pannello informativo delle allerte meteo. La polizia municipale ha già acquisito i filmati registrati...

Al parco della Pace danneggiato il pannello informativo delle allerte meteo. La polizia municipale ha già acquisito i filmati registrati...

Al parco della Pace danneggiato il pannello informativo delle allerte meteo. La polizia municipale ha già acquisito i filmati registrati...

Per approfondire:

Al parco della Pace danneggiato il pannello informativo delle allerte meteo. La polizia municipale ha già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel parco, per risalire ai responsabili dell’atto vandalico messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. Non è la prima volta che l’area verde diventa bersaglio di atti vandalici: a giugno era stato nuovamente colpito il bagno pubblico, appena riaperto dopo essere stato pesantemente danneggiamento. Proprio a seguito di questo, erano state installate le telecamere di videosorveglianza, da tempo annunciate nel progetto sicurezza. Il parco della pace, insieme ad altre aree verde, è stato tra i primi a dotarsi di occhi elettronici per evitare spiacevoli episodi proprio come quello che si è verificato due giorni fa. I pannelli informativi erano stati installati per rendere la popolazione aggiornata in caso di allerta meteo. Il danneggiamento potrebbe essere avvenuto lanciando sassi o qualche oggetto sul display del pannello. Nei mesi estivi i parchi sono stati particolarmente presi di mira, ma anche oggetto di bivacchi con tanto di lamentele dei residenti come avvenuto per i rumori che provengono ogni sera dai giardini di Lorrach, dov’è stata segnalata la presenza di un gruppo di adolescenti che si diverte a sgassare con i motorini fino a tarda notte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata