Vandali, danni al pannello dell’allerta meteo

Al parco della Pace danneggiato il pannello informativo delle allerte meteo. La polizia municipale ha già acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nel parco, per risalire ai responsabili dell’atto vandalico messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. Non è la prima volta che l’area verde diventa bersaglio di atti vandalici: a giugno era stato nuovamente colpito il bagno pubblico, appena riaperto dopo essere stato pesantemente danneggiamento. Proprio a seguito di questo, erano state installate le telecamere di videosorveglianza, da tempo annunciate nel progetto sicurezza. Il parco della pace, insieme ad altre aree verde, è stato tra i primi a dotarsi di occhi elettronici per evitare spiacevoli episodi proprio come quello che si è verificato due giorni fa. I pannelli informativi erano stati installati per rendere la popolazione aggiornata in caso di allerta meteo. Il danneggiamento potrebbe essere avvenuto lanciando sassi o qualche oggetto sul display del pannello. Nei mesi estivi i parchi sono stati particolarmente presi di mira, ma anche oggetto di bivacchi con tanto di lamentele dei residenti come avvenuto per i rumori che provengono ogni sera dai giardini di Lorrach, dov’è stata segnalata la presenza di un gruppo di adolescenti che si diverte a sgassare con i motorini fino a tarda notte.