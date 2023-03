Vandali e incuria all’attacco dei campetti nei quartieri

Vandali e incuria sono le cause principali dello stato in cui versano tanti campetti cittadini a Osimo. Stavolta è un gruppo di ragazzi e genitori infuriati per lo stato in cui versa quello di Campocavallo con le reti delle porte da calcio rotte.

Diverse zone sono sorvegliate da telecamere. Potrebbero essere stati gli stessi ragazzini che ci giocano a rovinare le attrezzature messe a disposizione di tutti. Non ci sono solo campetti nel mirino.

Alla pista ciclabile di Campocavallo invece hanno tagliato la rete di protezione per entrare abusivamente nel laghetto di pesca sportiva, fatto già segnalato dagli "Amici della pista" che hanno appena redatto una lettera indirizzata al Comune in cui fanno riferimento anche a parti di balaustre divelte per incidenti stradali lungo il tratto di passeggiata che porta proprio alla pista. C’è un cronoprogramma per la sistemazione dei campetti polivalenti in realtà. Il sindaco Simone Pugnaloni afferma: "Con i fondi messi a bilancio l’anno scorso, proseguiremo con la riqualificazione dell’area sportiva di Santo Stefano, con lavori previsti da maggio per 100mila euro, necessari a livellare il terreno sconnesso, rifare pavimentazione, recinzione e scalinata. Poi proseguiremo con manutenzioni a spogliatoi e recinzione al campetto di Villa (20mila euro), alla nuova pavimentazione a quello di Osimo Stazione (20mila) quindi toccherà al campetto di via Tonnini, sempre zona Sacra Famiglia, con nuova pavimentazione e recinzione (35mila euro).

Poi l’intervento più complesso all’Aspio, dove sarà realizzata la nuova pavimentazione e installata una copertura geodetica per mettere così la struttura a disposizione anche delle associazioni sportive nella stagione invernale.

Qui l’intervento richiederà circa 150mila euro e sarà realizzato entro l’autunno. Investiti 60mila euro per rifare recinzioni e pavimentazione del campetto della Sacra Famiglia".

Stanno terminando poi i lavori di ripristino del sentiero del parco urbano di Osimo Stazione, molto frequentato dai giovani, con accorgimenti particolari per far sì che le piogge non provochino nuovi dissesti. Proprio ieri poi era in fase di montaggio il nuovo montascale sotto il loggiato per permettere alle persone con disabilità di salire al piano terra per usufruire dei servizi Anagrafe-Stato civile e Protocollo, un servizio troppe volte richiesto.

"Dopo l’ascensore al maxiparcheggio e l’inaugurazione del secondo alla scuola "Caio Giulio Cesare" ed oggi il montascale, il nuovo Piano urbanistico comunale prevederà una serie di indirizzi verso il Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche, per la nostra città".

Silvia Santini