Vandali già in azione in piazza Roma Imbrattata la Fontana dei Cavalli

Imbrattata la Fontana dei Cavalli di piazza Roma. Qualcuno, con la vernice nera, ha fatto delle scritte sui pannelli messi attorno allo storico monumento per i lavori di restauro che sono in corso. "Cospito libero – riporta la scritta – 4 marzo corteo contro lo Stato". La fontana è stata usta per indire un appuntamento che si terrà tra qualche giorno per protestare contro lo stato detentivo di Alfredo Cospito, l’anarchico detenuto nel carcere milanese di Opera, in sciopero della fame contro il 41 bis, il regime del carcere duro. Piazza Roma aveva ospitato già una manifestazione pro-Cospito, il 1 febbraio scorso. La scritta è stata fatta sul lato che si affaccia verso corso Garibaldi, proprio sul pannello che annuncia il restauro e che ritrae la fontana come è realmente visto che è stata impacchettata per i lavori in corso. Un altro pannello, lato corso Mazzini, è stato imbrattato invece da una spruzzata di schiuma colorata di rosa, di quelle che si utilizzano per il carnevale, probabilmente proprio sotto la festività in questione.

Il lavoro di restyling è partito la prima settimana di febbraio e dovrà durare tre mesi per far ritornare il monumento al suo splendore. Costo 170mila euro. La fontana andrà ripulita, riparata perché era stata anche oggetto di vandali e verranno riviste anche le parti meccaniche. La consegna dei lavori è data per la prossima primavera. Da rivedere sarà anche il sistema di illuminazione e quello anti-piccioni. Il progetto prevede anche un sistema di riciclo dell’acqua. Il danneggiamento, di uno dei cavalli, risale ad ottobre scorso. Un ragazzo, in preda ai fumi dell’alcol, si era arrampicato sul monumento danneggiandolo. La fontana oltre ai pannelli attorno ha anche un ponteggio a protezione della sommità dell’opera durante il restauro.

ma. ver.