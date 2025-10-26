Vandali in azione a Fonte Magna. Di nuovo imbrattate le panchine

I vandali sono tornati a Fonte Magna, in centro a Osimo, e hanno imbrattato le panchine, dopo che anni fa erano state ripulite in seguito all’ennesimo raid. Pure la staccionata in legno è stata divelta. "Le immagini parlano chiaro: le panchine imbrattate, l’incuria e il degrado a Fonte Magna sono il simbolo del totale disinteresse dell’amministrazione Glorio verso il decoro urbano e la tutela del nostro patrimonio storico – dice il consigliere comunale di FdI Giorgio Magi –. Stiamo parlando di uno dei luoghi più rappresentativi di Osimo, uno dei principali biglietti da visita turistici della nostra città, un sito archeologico unico, che dovrebbe essere motivo di orgoglio e non di vergogna".

Tanta anche la sporcizia lasciata a terra. "Già alcuni anni fa, il sito era stato pesantemente vandalizzato, con scritte sulle panchine e sui totem informativi appena restaurati. Allora si era intervenuti con un’azione di ripristino, annunciando controlli e valorizzazione dell’area".

Oggi, a distanza di anni, "siamo purtroppo tornati al punto di partenza: l’incuria ha preso di nuovo il sopravvento, segno che manca una gestione continuativa e una visione chiara di tutela. Serve un’amministrazione – prosegue il consigliere di Fratelli d’Italia – che metta davvero al centro la tutela, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio pubblico, e non una che si ricordi dei problemi solo a ridosso delle elezioni".