Vandali in azione al maxiparcheggio: vetri spaccati e portati via i soldi

Diverse auto sono state prese di mira da topi d’auto a Osimo, tutte in sosta nel maxiparcheggio durante il weekend. Hanno agito di sera, complice il buio, spaccato i finestrini e rubato pochi spiccioli lasciati all’interno dei veicoli. Le denunce sono scattate subito ai carabinieri, così come la polemica accesa. Uno dei proprietari delle auto coinvolte nel raid, possibile frutto di una bravata, risiede in centro storico: "E’ successo la notte scorsa al secondo piano del parcheggio, quello più nascosto e talvolta inquietante (soprattutto di notte) e che gentilmente viene riservato ai residenti del centro storico che pagano 100 euro per avere questo ennesimo privilegio a differenza dei non residenti cui diamo il servizio migliore, più sicuro, perché dei residenti non importa nulla davvero a nessuno – dice -. Tra continui schiamazzi notturni, divieti di parcheggio, strade interrotte e assoluta mancanza di parcheggi è un disastro e quando dopo giri interminabili miracolosamente riusciamo a trovare un parcheggio intorno o dentro le mura, abbiamo sempre l’ansia di come ritroveremo l’auto il giorno successivo. Non ci sono le telecamere? Si mettano dei vigilantes".

Le polemiche dei residenti pochi giorni fa avevano già riguardato la struttura anche per un altro motivo. Le infiltrazioni delle ultime piogge avrebbero danneggiato i piloni il cui stato preoccupa i frequentatori. "Conosco residenti che ogni settimana lavano la macchina perché sono macchiate di cemento", dice un osimano.

Silvia Santini