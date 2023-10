Vandali in azione alla pista ciclabile di Campocavallo di Osimo. Ignoti hanno devastato la piazzola di sosta, sotto la quercia, distruggendo sia una panchina che la recinzione. "Cari vandali – ha detto Palmiro Possanzini, coordinatore dei volontari della zona -, sappiano che quanto rotto verrà riparato anche con i vostri soldi quindi il danno è stato fatto anche a voi stessi. L’assessore all’Ambiente Michela Glorio è stata avvisata". In passato c’erano stati altri episodi ai danni degli arredi pubblici della pista, anche dei bagni. La zona, in diversi punti, è coperta da telecamere.