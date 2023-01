Vandali in azione: divelte le porte delle associazioni di volontariato

Ancora vandali scatenati: stavolta hanno infranto e divelto le vetrate di ingresso di una delle sedi delle associazioni di volontariato che si trovano alla stazione ferroviaria. I vandali annoiati avrebbero agito sabato notte, probabilmente con l’intento di rubare qualcosa di valore che però non era presente nella sede dell’associazione dove si trovano libri e materiale vario, non certo denaro.

La rabbia corre sui social network dove è scattata la caccia ai vandali annoiati. I cittadini chiedono maggiori sicurezza e controlli proprio per stroncare sul nascere questi fenomeni non nuovi. "Non erano mai stati assaltati i locali delle associazioni, non dal 2006 quando li frequento" spiega un’attivista. Resta da capire se si sia trattato di un tentato furto, nel frattempo l’associazione chiaravallese è costretta a fare i conti con i danni. Non è escluso che dalle immagini della videosorveglianza della zona possano emergere elementi utili ad arrivare ai responsabili dell’inqualificabile gesto.