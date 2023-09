Vandali in azione e degrado I residenti chiedono interventi

Ci sono diversi cittadini che lamentano episodi di degrado urbano soprattutto nelle periferie della città di Osimo. Osimani non troppo attenti al decoro pubblico, automobilisti che lasciano di tutto al loro passaggio e piccoli vandali sono nel mirino dei residenti che non mancano di lamentarsi con l’amministrazione comunale. "Osimo Stazione è abbandonata al degrado e alla maleducazione di alcuni cittadini, ignoti, che in occasione delle feste come l’ultima sagra ad esempio non perdono tempo per fare danni e sporcare a più non posso, anche con involucri di preservativi, la zona della Quercia, un posto che andrebbe più controllato e soprattutto illuminato oltre che reso degno di uno sguardo in più da parte del Comune", dice una residente. Vandali hanno rotto anche la staccionata di legno, forse ragazzini per divertimento, oltre che immondizia lasciata anche accanto al campo sportivo. Alcuni si sono offerti volontariamente per ripulire la propria frazione, in attesa dell’arrivo degli operai comunali, per ridare dignità a quelle zone.