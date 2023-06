Vandali in azione, nel mirino la scuola

Ancora atti vandalici in paese e in particolare alla scuola di Santa Maria Nuova: scatta la caccia ai bulli. "Continuano presso la scuola – denuncia il sindaco di Santa Maria Nuova Alfredo Cesarini – gli atti vandalici da parte di alcuni individui. L’intelligenza di quei ragazzi – perchè sono ragazzi – si misura dai loro atti. Non stiamo a ripetere che quei danni li paghiamo tutti, compresi i genitori di quegli individui e comunque stiamo valutando la recinzione dell’area e il divieto di sosta delle auto e delle moto. Dispiace dover limitare gli spazi e far pagare a tutti la ’stupidità’ di pochi. Si tratta di quattro o cinque bulletti che prima o poi verranno immortalati dalle telecamere e pagheranno anche penalmente quanto stanno facendo. Ma non si possono più tollerare questi fatti – prosegue il primo cittadino denunciando gli atti vandalici tramite la pagina Facebook del Comune –. Chiediamo a chi sta insieme a questi pessimi soggetti di prendere le distanze per non rischiare di trovarsi coinvolti". I danni stavolta riguardano soprattutto le grondaie e l’impianto antincendio.