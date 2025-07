Vandali in azione sulla spiaggia: distrutti ombrelloni e sdraie

"Vorrei ringraziare questi giovani e le loro famiglie che con la loro prova di forza e ginnastica fanno stare in forma anche a me", ha detto usando l’ironia il gestore del Crazy beach Numana dog, l’unica spiaggia del Conero dove possono far ingresso anche i cani.

Il suo stabilimento balneare se l’è ritrovato così l’altro ieri mattina, a inizio fine settimana, uno dei più caldi dell’estate con ogni probabilità. Baby vandali la sera prima avevano preso di mira sdraio e ombrelloni. Ne hanno distrutti diversi. Altri li hanno scaraventati a due passi dall’acqua. Era tutto pronto per la giornata seguente.

Non soddisfatti se la sono presa con el sedie e i tavolini di plastica nelle pertinenze dello stabilimento. Non è la prima volta che capita a Numana, anni fa d’estate erano state segnalate altri comportamenti simili ai danni sia dell’arredo pubblico di Marcelli che dei lettini di diversi stabilimenti a metà della stagione estiva. Gruppi di giovanissimi erano stati individuati.

Si sospetta che si tratti di ragazzate, gruppi di giovanissimi infatti sfruttano la prima serata per aggirarsi in spiaggia in compagnia e per noia compiono gesti simili. La Litoranea è controllata da telecamere e dal dispositivo "Estate tranquilla" che è operativo con i mezzi delle forze dell’ordine di pattuglia anche in orario serale. L’appello è stato diramato anche agli altri gestori oltre che ai proprietari di bar e ristoranti lungomare, sempre allerta per contrastare eventuali episodi.