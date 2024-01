Vandali L’ordinanza resta, ma per ora è un flop

La giunta proroga la validità temporale dell’ordinanza anti-writers che però nel primo mese di servizio non ha prodotto alcun risultato. Firmata dal sindaco Silvetti a inizio dicembre e subito operativa, l’ordinanza è scaduta il 6 gennaio scorso, ma la giunta ne ha rinnovato la validità per un altro periodo temporale. Nel frattempo gli episodi di vandalismo contro le pareti di edifici pubblici e privati continuano a ripetersi, ma nessuno degli autori è stato individuato e tanto meno rintracciato, fermato e deferito all’autorità giudiziaria.

"Confermo – spiega al Carlino l’assessore con delega alla sicurezza, Giovanni Zinni – di operazioni nei confronti dei vandali non ne sono state fatte, ma nonostante tutto l’ordinanza continua a restare in vigore e così sarà ancora a lungo. Dobbiamo implementare il sistema di videosorveglianza urbano e fino a quando non avremo attivato la centrale unica del sistema delle telecamere sarà una lotta impari. Purtroppo ci stiamo accorgendo che alcune telecamere funzionano e altre no, ma soprattutto non avendo personale deputato al controllo in diretta delle riprese è praticamente impossibile rivedere tutte le immagini di tutti gli apparecchi senza avere un’idea su dove cercare. Quando la centrale all’interno del comando della polizia locale sarà attiva allora le cose andranno diversamente".

Il problema sono i tempi e le risorse, tenendo conto dell’impegno che la giunta si è assunta per la questione dell’armamento e dei lavori di adeguamento interni al comando delle Palombare, l’armeria in particolare. Altro nodo sarà il personale, mai così sotto la pianta organica stabilita dalla legge regionale che fissa ad Ancona una dotazione di 100 agenti e invece oggi ce ne sono 72, più il comandante. Distogliere altre risorse dai servizi quotidiani per metterli davanti alle telecamere per controllare i vandali che imbrattano i muri della città può diventare un problema. L’amministrazione fa il possibile, ma intanto i balordi non mollano: "Nell’ultimo mese ci sono giunte segnalazioni di alcuni atti vandalici in città – aggiunge il vicesindaco Zinni – Come al solito le zone più colpite sono quelle del centro, dagli immediati dintorni fino nel cuore della città, compresa la parte storica. Faremo di tutto per fermare o quanto meno per rallentare l’operato di queste bande. Il problema ci sta molto a cuore e non intendiamo in alcun modo mollare la presa, per questo l’ordinanza resta attiva".