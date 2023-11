Vandali nei giardini: il Comune denuncia

Vandali in azione nei giardini di Castelleone di Suasa, sulla pagina Facebook del Comune: "A tutto c’è un limite". Nei giorni scorsi, sempre la pagina Facebook era stata utilizzata dal sindaco per mettere in guardia i cittadini da una banda di ladri che aveva cercato di mettere a segno un furto ai danni di una residente, la stessa che si era trovata faccia a faccia con i malviventi mettendoli in fuga.

"Cari ragazzi, la pazienza è finita! - si legge nel post - Pensate che questi gesti vi rendono dei duri o fighi? In realtà questi comportamenti incivili e assurdi sono caratteristiche di persone per niente intelligenti. Una volta l’armadietto, una volta un cestino, poi un altro poi il lampione in modo che al buio è più difficile farsi riconoscerei e potete fare i vostri porci comodi, poi la panchina, piante imbrattate di vernice ed immondizia sparsa ovunque... e il boschetto non è l’unico luogo. Ho sporto denuncia ai carabinieri contro ignoti, che poi sappiamo benissimo chi frequenta quel luogo, manca la flagranza di reato ma arriveremo anche a quello e poi saranno guai non solo per chi compie materialmente l’infrazione ma anche per chi assiste in quanto complice. Ragazzi, un invito ad abbassare i toni ed usufruire delle strutture pubbliche con le dovute maniere e senso civico".