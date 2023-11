Vandali nel parco del Monumento: è caccia a una banda di ragazzini

I vandali sono tornati, assieme agli automobilisti indisturbati che gettano ingombranti in mezzo alla strada. A Castelfidardo e Osimo le segnalazioni fioccano. In particolare una banda di ragazzini deve aver rotto a calci un bidone dell’immondizia all’interno del parco del Monumento, già preso di mira più volte. Hanno lasciato a terra decine di bottiglie di birra in vetro dopo averle consumate. Alle porte della città, al confine con il territorio osimano di Campocavallo, nei pressi di un cantiere ignoti hanno scaricato persino un materasso e diversi ingombranti creando così una sorta di discarica a cielo aperto. Residenti e non solo, indignati per lo spettacolo che si è manifestato ai loro occhi di prima mattina, hanno anche contattato il Comune per conoscere se la zona è videosorvegliata e per domandare la rimozione immediata del materiale da portare in discarica, situata oltretutto a poca distanza. L’amministrazione comunale fidardense spesso è dovuta correre ai ripari per i danni provocati da baby vandali, anche al parco del Monumento. Ad agosto in particolare era partito il ripristino e la messa in sicurezza dei corpi illuminanti, un intervento reso necessario dagli atti di vandalismo di cui sono state oggetto anche le nuove lampade installate appena due anni fa. Sono poi stati portati a termine i lavori di ripristino di 37 lucine provvedendo alla rimozione dei vecchi apparati, alla posa del nuovo impianto e dello schermo in plexiglass.